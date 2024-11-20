Москвичам рассказали о погоде на Новый год

На сегодняшний день в Москве и Подмосковье стоит температура октября. Среднесуточная температура должна быть не выше -1...-2°C, однако сохраняются плюсовые значения. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Он обратил внимание, что за последние 20-30 лет климат заметно потеплел.

«Снежный покров уже два раза выпадал, таял. Вот сейчас в субботу еще выпадет, полежит немножко, опять растает. Зимы раньше декабря не будет. Но на Новый год, как правило, снег всегда выпадал и лежал уже в январе. Надеемся, что этот год не будет исключением», — поделился метеоролог.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин до этого рассказал, что в ближайшую пятницу ожидается мокрый снег и похолодание до минусовых значений. Существенное снижение температуры и предзимье, по его словам, начнется с выходных и следующей недели.

Ранее Вильфанд заявил об аномальном тепле в России.