Синоптик пообещал «несладкую погоду» южным регионам России

На юге России температура резко упадет на 10-15°C, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, из-за вхождения холодных воздушных масс в регион в воскресенье, 24 ноября, станет холоднее на 5°C, а на следующий день столбик термометра покажет еще на 5-7°C меньше.

«По сравнению с пятницей, днем температура опять-таки рухнет на 15°C в Краснодарском крае, Крыму, да и в Северо-Кавказском федеральном округе температуры будут такие», — заявил синоптик.

Он добавил, что к понедельнику в регионах установится холодная погода: ночью будет около 0°C, а днем — от 3 до 8°C. Помимо падения температуры, в Краснодарском крае будет ливень с мокрым снегом и ветром до 28 м/с, сильные осадки прогнозируются в Ингушетии и Чечне.

«В Крыму тоже совсем несладко, аналогичная ситуация: усиление ветра и тоже дождь, снег, резкое понижение температуры», — сказал Вильфанд.

Синоптик отмечал, что на большей части территории страны температура по-прежнему существенно выше нормы, это обусловлено циклоническим влиянием, которое происходит в основном на европейской территории.

Ранее Вильфанд рассказал о рекорде 2024 года.