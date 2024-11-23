Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик пообещал «несладкую погоду» южным регионам России

Вильфанд: на юге России похолодает сразу на 15°C

close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

На юге России температура резко упадет на 10-15°C, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, из-за вхождения холодных воздушных масс в регион в воскресенье, 24 ноября, станет холоднее на 5°C, а на следующий день столбик термометра покажет еще на 5-7°C меньше.

«По сравнению с пятницей, днем температура опять-таки рухнет на 15°C в Краснодарском крае, Крыму, да и в Северо-Кавказском федеральном округе температуры будут такие», — заявил синоптик.

Он добавил, что к понедельнику в регионах установится холодная погода: ночью будет около 0°C, а днем — от 3 до 8°C. Помимо падения температуры, в Краснодарском крае будет ливень с мокрым снегом и ветром до 28 м/с, сильные осадки прогнозируются в Ингушетии и Чечне.

«В Крыму тоже совсем несладко, аналогичная ситуация: усиление ветра и тоже дождь, снег, резкое понижение температуры», — сказал Вильфанд.

Синоптик отмечал, что на большей части территории страны температура по-прежнему существенно выше нормы, это обусловлено циклоническим влиянием, которое происходит в основном на европейской территории.

Ранее Вильфанд рассказал о рекорде 2024 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами