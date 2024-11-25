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Упавший в Литве самолет DHL случайно не задел жилой дом

LRT: упавший в Литве самолет DHL по счастливой случайности не задел жилой дом

Упавший в Литве самолет DHL «по счастливой случайности» не задел жилой дом. Об этом сообщает портал LRT со ссылкой на мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса.

По словам Бенкунскаса, в доме проживают 12 человек, все они были эвакуированы.

Отмечается, что самолет упал во дворе жилого дома, чудом не задев его.

До этого Telegram-канал Shot опубликовал кадры крушения грузового самолета DHL в Литве.

За несколько часов до падения грузового самолета в Литве в турецкой Анталье при посадке загорелся самолет российской авиакомпании «Азимут», который выполнял рейс из Сочи.

Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы сообщил, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо.

Ранее ГП Польши продлила расследование крушения Ту-154 под Смоленском.

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