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Более 500 человек не могут вылететь из Норильска из-за непогоды

Прокуратура: более 500 человек не могут улететь из Норильска из-за метели

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Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Более 500 пассажиров ожидают вылета из международного аэропорта в Норильске, рейсы задерживаются из-за метели. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Известно о задержке рейсов авиакомпаний «Сибирь» и «Нордстар» в Москву, Красноярск, Новосибирск, Сочи. Кроме того, норильский аэропорт имени Н.Н. Урванцева также не может принять рейсы из Москвы, Новосибирска и Красноярска.

«По аналогичной причине в международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского объявлена задержка рейса в поселок Туру. Вылета ожидают 58 пассажиров», — говорится в сообщении.

25 ноября сообщалось, что рейс из Антальи в Сочи, который задержался из-за возгорания самолета Superjet 100, прибудет в аэропорт российского курорта с опозданием на еще четыре часа.

Позже появились кадры возгорания самолета в турецком аэропорту.

Ранее два рейса были задержаны из-за инцидента в аэропорту «Кольцово».

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