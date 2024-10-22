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Два рейса были задержаны из-за инцидента в аэропорту Кольцово

Baza: из-за выкатившегося за полосу борта в Кольцово задержали два рейса

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Shutterstock/Eaum M

Из-за выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы военного борта в аэропорту Екатеринбурга Кольцово задержали два рейса. Об этом сообщает Telegram-канал аэропорта.

«На запасные аэродромы ушли направлявшиеся в Екатеринбург рейсы из Стамбула, Баку, Сочи, Санкт-Петербурга, Самары, Шарм-эль-Шейха, Нижнего Новгорода и Казани. Была задержана отправка двух рейсов», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Также Telegram-канал Baza сообщил, что борт, из-за которого произошел инцидент, является военным бортом российских Вооруженных сил.

До этого самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Екатеринбурга Кольцово.

В июне самолет авиакомпании UVT Aero CRJ-200 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Один из пассажиров рассказал «Газете.Ru», что борт резко развернуло во время посадки, экипаж попросил пассажиров оставаться на местах.

Ранее работу аэропорта в Германии приостановили из-за ежа.

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