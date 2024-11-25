Генконсульство РФ проработало вопросы оказания содействия авиапассажирам в Анталье

Генконсульство России в Анталье проработало вопросы оказания необходимого содействия пассажирам загоревшегося самолета Superjet 100 авиакомпании «Азимут». Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

«Во взаимодействии с турецкой стороной, Росавиацией и авиакомпанией были проработаны вопросы оказания пассажирам необходимого содействия», — говорится в сообщении.

Сотрудники генконсульства прибыли к месту происшествия сразу же после получения информации о возгорании российского самолета. По информации дипломатов, часть россиян уже благополучно покинула аэропорт. Тем, кто решил дожидаться выдачи багажа, предоставили питание.

«Пассажиры, которые должны были вернуться в Россию обратным рейсом, размещены в гостинице до прибытия резервного борта», — подчеркнули в дипмиссии.

Кроме того, генконсульство РФ урегулировало с турецкой стороной вопрос пропуска на территорию Турции десяти россиян, оказавшихся в результате инцидента без загранпаспортов. Дипломаты окажут им содействие в дальнейшем документировании.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель.

После инцидента аэропорт Антальи приостановил прием самолетов до 3:00 по московскому времени.

В Росавиации заявили, что выясняют, почему при посадке в аэропорту турецкой Антальи загорелся российский самолет.

Ранее были названы имена членов экипажа российского самолета, загоревшегося в Анталье.