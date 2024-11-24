Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс заявил в разговоре с ТАСС, что необходимо восстановить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Германия должна стремиться к нормализации отношений с Россией, снятию всех санкций, возвращению к дипломатии и экономическим связям, включая восстановление «Северных потоков», — сказал он.

По словам парламентария, АдГ «уже десятилетия» придерживается именно такого курса.

Он также призвал как можно скорее инициировать в федеральном парламенте ФРГ расследование ошибок, из-за которых был допущен подрыв газопроводов, а также ряд дипломатических провалов, повлекших за собой эскалацию конфликта на Украине.

24 ноября депутат бундестага от фракции АдГ Евгений Шмидт заявил, что немецкие власти не ответили на более 300 запросов о расследовании подрыва «Северных потоков», указывая на засекреченность соответствующих данных.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее посол РФ высмеял версию об участии украинских водолазов в подрыве «Северных потоков».