Посол РФ высмеял версию об участии украинских водолазов в подрыве «Северных потоков»

Информация о причастности к взрывам «Северных потоков» группы украинских водолазов используется для отвлечения внимания от истинных причин диверсии. Об этом РБК заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Комментируя сообщения о причастности украинских водолазов к подрыву газопроводов, Нечаев заявил, что ему трудно верится в эту версию. Эта информация может развлечь, чем убедить в правдивости, сказал посол. Также дипломат отметил, что Россия так и не получила от немецких властей никакой информации о ходе расследования, которое продолжается уже более двух лет.

«Уже все согласны с тем, что это беспрецедентный теракт против критической международной энергетической инфраструктуры», — сказал он.

25 сентября немецкий журнал Spiegel сообщил, что операция по подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» обошлась почти в $300 тысяч, а выполняли ее в основном гражданские лица. По данным издания, диверсантов тренировал экс-офицер сил спецопераций ВСУ Роман Червинский, который также руководил группой водолазов при совершении диверсии. Финансирование операции велось на средства частных инвесторов, отмечается в материале.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее на Генассамблее ООН подрыв «Северных потоков» назвали гостерроризмом.