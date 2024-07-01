В Москве суд сократил срок бывшему топ-менеджеру Ростеха Лалетиной

Мосгорсуд сократил срок тюремного заключения с 8 до 6,5 года бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной, осужденной за коррупцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой апелляционную инстанцию.

Отмечается, что также была снижена и сумма штрафа с 133 млн до 900 тыс. рублей.

«Московский городской суд снизил Лалетиной срок наказания с 8 до 6,5 года колонии общего режима. Сумма штрафа также снижена с 133 млн рублей до 900 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу, отметили в суде.

В ноябре прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил Лалетину к восьми годам тюрьмы за получение взяток на сумму почти в 67 млн руб. от руководителя АО «Новосибирский завод искусственного волокна», производящего головные части ракет «Искандер». В деле утверждается, что деньги топ-менеджеру переводились небольшими траншами. Как подчеркнул прокурор, в качестве взяток Лалетина получила путевки для родственников в Турцию, персидский ковер, чемодан Louis Vuitton и соковыжималку.

Ранее в Москве по подозрению во взятке задержали экс-преподаватель МГЮА.