На МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие

На 41-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла на внешней стороне МКАД в районе съезда №41.

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено.

Водителям автотранспорта посоветовали выбирать пути объезда.

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