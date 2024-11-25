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На МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие

На внешней стороне 41-го километра МКАД произошла авария

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Телеграм-канал «Дептранс. Оперативно»

На 41-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла на внешней стороне МКАД в районе съезда №41.

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено.

Водителям автотранспорта посоветовали выбирать пути объезда.

23 ноября сообщалось, что в Буйнакском районе Дагестана опрокинулась пассажирская «Газель», в результате ДТП восемь человек получили травмы.

22 ноября в Астраханской области машина съехала в кювет, пострадали три человека.

21 ноября в Новосибирской области пассажирский автобус съехал в кювет из-за того, что водитель не справился с управлением. Пострадали несколько человек, их направили в медучреждение.

Ранее в Новой Москве массовое ДТП с грузовиком остановило движение по целой трассе.

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