Пассажирская «Газель» опрокинулась в Дагестане, есть пострадавшие

В Буйнакском районе Дагестана опрокинулась пассажирская «Газель», в результате ДТП восемь человек получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по республике.

«По системе 112 поступило сообщение о ДТП с опрокидыванием пассажирской «Газели» в Буйнакском районе на республиканской автодороге вблизи населенного пункта Чиркей», — говорится в сообщении.

Согласно уточненной информации ведомства, всего в ДТП пострадали восемь человек.

В октябре в Дагестане в ДТП с автобусом пострадали 19 человек, среди них – двое несовершеннолетних. Автомобиль марки Volkswagen врезался в «Газель», после чего вторая отлетела и перевернулась на крышу. До этого серьезная авария произошла в Забайкалье. В Шилкинском районе на 147-м километре региональной автодороги Могойтуй — Сретенск — Олочи. Водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась. Различные травмы получили девять пассажиров.

Ранее в Петербурге автобус протаранил несколько машин.