В Астраханской области машина съехала в кювет, пострадали три человека

В Астраханской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Приволжском районе. По версии правоохранителей, водитель не справился с управлением, поэтому съехал в кювет. На кадрах с места аварии заметно, что в основном была повреждена передняя часть автомобиля.

В результате ДТП пострадали три человека, мужчину за рулем и его пассажирку спасти медикам не удалось.

На место также прибыли сотрудники местного управления МЧС. В ведомстве уточнили, что авария произошла около шести часов вечера по местному времени в поселке Пойменный.

Одного из пострадавших заблокировало в автомобиле, ему понадобилась помощь специалистов. Для спасения человека привлекли четверых сотрудников МЧС и одну единицу техники.

До этого в Новосибирской области пассажирский автобус съехал в кювет из-за того, что водитель не справился с управлением. Пострадали несколько человек, их направили в медучреждение.

Ранее под Красноярском перевернулся пассажирский автобус.