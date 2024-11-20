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В Новой Москве массовое ДТП с грузовиком остановило движение по целой трассе

В Новой Москве из-за массового ДТП с грузовиком полностью перекрыли трассу А-107

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Новой Москве из-за массового ДТП оказалось парализовано движение на целой трассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах

«ДТП произошло в районе Шишкиного Леса в Новой Москве. Столкнулись три легковых и один грузовой автомобиль. Предварительно, пострадали два человека», — рассказал он.

Также в результате ДТП полностью перекрыли трассу А-107. Причины аварии неизвестны.

11 ноября сообщалось, что во Владивостоке водитель грузовика врезался в легковой автомобиль и вывалился через лобовое стекло. Авария случилась на Низководном мосту. Пострадали три человека: помимо оказавшегося на асфальте водителя грузовика помощь врачей потребовалась водителю и пассажиру патрульного автомобиля охраны Nissan Terrano. По предварительной информации, виновник ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.

Ранее в Приморье столкнулись более 10 автомобилей из-за гололеда.

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