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В Новосибирской области пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся

Прокуратура сообщила о пострадавших в ДТП с автобусом в Новосибирской области

В Новосибирской области съехал в кювет и перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент случился около 9:10 по местному времени (7:10 мск). Автобус двигался по трассе «Каргат — Кочки» по маршруту 302 Каргат — Петровск. На 49 км трассы водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автобус перевернулся.

В результате инцидента пострадали несколько человек, их осмотрели медики на месте ДТП и доставили в Каргатскую центральную районную больницу.

Прокуратура Каргатского района начала проверку обстоятельств случившегося.

Накануне во Владивостоке из-за гололеда произошла дорожная авария с участием 11 автомобилей, пострадал один человек. По данным МВД, ДТП случилось на участке трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл неподалеку от съезда на «Дальхимпром», на котором фиксируется гололед.

Ранее в Новой Москве массовое ДТП с грузовиком остановило движение по целой трассе.

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