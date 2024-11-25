Пассажирам сгоревшего SSJ рекомендуют держать связь с туроператорами

Генеральное консульство России в Анталье поддерживает связь с руководством аэропорта курорта после инцидента с пожаром на борту самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут». Как сообщили РИА Новости в консульстве, пассажирам, находившимся на борту, рекомендовано при необходимости оставаться на связи с туроператорами и страховщиками.

«В связи с пожаром на борту самолета с россиянами в аэропорту Антальи генеральное консульство России информирует, что находится в контакте с руководством аэропорта. Согласно предварительной информации, возгорание было ликвидировано, и жертв или пострадавших нет,» — сообщили дипломаты.

Сотрудники консульства продолжают собирать информацию об инциденте и готовы предоставить всю необходимую помощь пассажирам самолета. В консульстве также отметили, что работает круглосуточная телефонная линия для экстренных случаев.

«Кроме того, пассажирам, приехавшим в Анталью с помощью туроператоров, настоятельно рекомендуется поддерживать связь с их представителями, а также при необходимости обращаться к соответствующим страховым компаниям,» — добавили в консульстве.

Вечером 24 ноября в аэропорту турецкой Антальи произошел пожар на борту самолета Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» во время посадки. Пожар был оперативно ликвидирован, и 79 пассажиров, находившихся на борту, были успешно эвакуированы. В настоящее время Росавиация проводит расследование причин инцидента. При этом отмечается, что пожар не был вызван отказом систем самолета.

Ранее была названа возможная причина возгорания российского самолета в Анталье.