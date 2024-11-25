В России могут возбудить уголовное дело из-за возгорания самолета в Анталье

В результате проверки по факту пожара на борту Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» в Анталье может быть инициировано уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

На данный момент рассматриваются две основные версии происшествия: изменение ветровых условий при посадке самолета или, как это случилось в 2019 году в Шереметьево, ошибка экипажа. Тогда SSJ авиакомпании «Аэрофлот» совершил посадку с превышением рекомендованной скорости и под слишком крутым углом, что в итоге привело к повреждению топливных баков шасси и возгоранию вылившегося топлива.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 79 человек. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель.

Ранее пассажирам сгоревшего SSJ рекомендовали держать связь с туроператорами.