Названа возможная причина возгорания российского самолета в Анталье

Жесткая посадка самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» в Анталье могла быть вызвана сдвигом ветра. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что из-за этого авиалайнер, вероятно, сильно ударился о взлетно-посадочную полосу, что и привело к возникновению пожара.

«В Анталье наблюдаются крайне неблагоприятные погодные условия. Жесткая посадка произошла из-за сдвига ветра. Скорее всего, самолет сильно приземлился, что могло спровоцировать возгорание. Предварительно, жертв нет, и сейчас выясняется полная ситуация», — сказал собеседник агентства.

Вечером 24 ноября в аэропорту турецкой Антальи произошел пожар на борту самолета Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» во время посадки. Пожар был оперативно ликвидирован, и 79 пассажиров, находившихся на борту, были успешно эвакуированы. В настоящее время Росавиация проводит расследование причин инцидента. При этом отмечается, что пожар не был вызван отказом систем самолета.

Ранее российские дипломаты выехали на место возгорания российского самолета.