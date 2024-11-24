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Названа возможная причина возгорания российского самолета в Анталье

ТАСС: возгорание SSJ 100 в Анталье могло произойти из-за удара о ВПП из-за ветра

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Телеграм-канал «Mash»

Жесткая посадка самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» в Анталье могла быть вызвана сдвигом ветра. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что из-за этого авиалайнер, вероятно, сильно ударился о взлетно-посадочную полосу, что и привело к возникновению пожара.

«В Анталье наблюдаются крайне неблагоприятные погодные условия. Жесткая посадка произошла из-за сдвига ветра. Скорее всего, самолет сильно приземлился, что могло спровоцировать возгорание. Предварительно, жертв нет, и сейчас выясняется полная ситуация», — сказал собеседник агентства.

Вечером 24 ноября в аэропорту турецкой Антальи произошел пожар на борту самолета Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» во время посадки. Пожар был оперативно ликвидирован, и 79 пассажиров, находившихся на борту, были успешно эвакуированы. В настоящее время Росавиация проводит расследование причин инцидента. При этом отмечается, что пожар не был вызван отказом систем самолета.

Ранее российские дипломаты выехали на место возгорания российского самолета.

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