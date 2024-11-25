В Киеве слышны взрывы

В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает «Страна.ua».

Вечером 24 ноября в украинской столице тоже прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги и атаки дронов. По данным СМИ, в Киеве работала система противовоздушной обороны. Это информацию подтвердил и мэр Виталий Кличко. Он призвал жителей оставаться в укрытиях на фоне атаки вражеских беспилотников. «Страна.ua» опубликовала видео, на котором над столицей Украины якобы летят дроны Shahed. Глава Киевской областной администрации Руслан Кравченко позднее сообщил о повреждении промышленного предприятия.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появились кадры задымленных улиц у ж/д вокзала Киева.