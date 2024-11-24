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В Киеве прогремели взрывы на фоне атаки БПЛА

«Страна.ua»: в Киеве произошли взрывы на фоне атаки дронов и работы ПВО

В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают «Страна.ua» и «Главком».

По данным последнего издания, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Это информацию подтвердил и мэр Виталий Кличко. Он призвал жителей оставаться в укрытиях на фоне атаки вражеских беспилотников.

«Страна.ua» опубликовала видео, на котором над столицей Украины якобы летят дроны Shahed.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действует еще в восьми регионах — в Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровненской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве частично прекратила работу система оповещения о воздушной тревоге.

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