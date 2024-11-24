В Киевской области, где ранее действовала воздушная тревога, повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил глава Киевской областной администрации Руслан Кравченко в социальных сетях.

«В Киевской области… повреждено промышленное предприятие», — сообщил он.

По словам Кравченко, произошел пожар, который был потушен. Глава областной администрации не стал уточнять название предприятия, которое было повреждено.

До этого сообщалось в воскресенье, 24 ноября, в Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. По данным украинских изданий, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Эту информацию подтвердил и мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он призвал жителей оставаться в укрытиях на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве частично прекратила работу система оповещения о воздушной тревоге.