Появились кадры задымленных улиц у ж/д вокзала Киева

В Киеве произошло сильное задымление около железнодорожного вокзала. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В посте отмечается, что в украинской столице ухудшилось качество воздуха. К публикации прикреплена видеозапись, на которой автомобиль едет по улице в условиях плохой видимости.

Несколько часов назад в городе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги и атаки дронов. По данным СМИ, в Киеве работала система противовоздушной обороны. Это информацию подтвердил и мэр Виталий Кличко. Он призвал жителей оставаться в укрытиях на фоне атаки вражеских беспилотников. «Страна.ua» опубликовала видео, на котором над столицей Украины якобы летят дроны Shahed. Глава Киевской областной администрации Руслан Кравченко позднее сообщил о повреждении промышленного предприятия.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действовала еще в восьми регионах — в Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровненской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее посол Мельник предрек Украине «самые сложные» восемь недель в истории.