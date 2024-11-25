Состояние пассажиров и экипажа загоревшегося в аэропорту Антальи самолета уточняется

Росавиация уточняет состояние пассажиров и экипажа загоревшегося в аэропорту Антальи самолета Superjet 100. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на представителя ведомства.

Также уточняется степень повреждения самого воздушного судна.

В ведомстве уточнили, что пассажиры и члены экипажа Superjet 100 эвакуировались по надувным трапам.

Согласно предварительным данным, причиной пожара на борту самолета стали ошибочные действия пилотов.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 79 человек. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель.

Ранее на борту пассажирского самолета произошло задымление из-за загоревшегося планшета.