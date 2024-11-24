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СК начал проверку после возгорания российского SSJ-100 в Турции

СК проверяет обстоятельства возгорания российского SSJ-100 при посадке в Анталье

СК России устанавливает обстоятельства, при которых в аэропорту Антальи загорелся самолет РФ. Об этом в Telegram-канале сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Согласно посту, проверку проведет Краснодарский следственный отдел ведомства.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из Superjet 100 льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у лайнера загорелся двигатель. По одной из версий, от удара при посадке у SSJ-100 могли быть повреждены топливные баки, расположенные в крыльях самолета. В результате этого разлилось топливо, что и привело к возгоранию.

Ранее взрыв прогремел после падения самолета в Иркутской области.

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