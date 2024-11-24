Авиакомпания «Азимут» сообщила о подготовке борта для отправки пассажиров из Антальи

Пассажиров загоревшегося в аэропорту турецкой Антальи российского самолета вывезут на резервном борте. Об этом сообщается в заявлении авиакомпании «Азимут» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пассажиры благополучно доставлены в аэровокзал, авиакомпания готовит резервный борт для выполнения обратного рейса А45052», — говорится в сообщении.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель.

После инцидента аэропорт Антальи приостановил прием самолетов до 3:00 по московскому времени.

В Росавиации заявили, что выясняют, почему при посадке в аэропорту турецкой Антальи загорелся российский самолет.

Ранее была названа возможная причина возгорания российского самолета в Анталье.