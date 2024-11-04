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Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково из-за возможного пожара на борту

Вылетевший в Уфу самолет вернулся в Пулково из-за возможного пожара на борту

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Александр Гальперин/РИА Новости

Самолет Sukhoi Superjet, вылетевший из Петербурга в Уфу, вынужден был вернуться и совершить экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково из-за подозрения на пожар в багажном отсеке. Об этом сообщает 78.ru.

В 18:40 воздушное судно успешно приземлилось.

В пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной Столицы», которая является оператором Пулково, сообщили, что самолет проверит аварийно-спасательная команда.

3 ноября самолет «Авиастар-ТУ» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент случился ночью, когда экипаж грузового самолета прибыл из Внуково в аэропорт Емельяново. При выполнении посадки на пробеге, предварительно, из-за позднего срабатывания реверса, лайнер выкатился за пределы ВПП. Однако борт смог самостоятельно освободить полосу, отметили источники.

До этого в Ульяновске экстренно приземлился самолет авиакомпании Uzbekistan airways, летевший из Москвы в Ташкент. Экипаж воздушного судна решил совершить экстренную посадку из-за пассажирки на борту, которая почувствовала себя плохо.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту.

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