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В красноярском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетной полосы

«Авиаторщина»: в Красноярске самолет выкатился за пределы взлетной полосы

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Depositphotos

Самолет «Авиастар-ТУ» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Красноярске. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным канала, инцидент случился ночью, когда экипаж грузового самолета прибыл из Внуково в аэропорт Емельяново. При выполнении посадки на пробеге, предварительно, из-за позднего срабатывания реверса, лайнер выкатился за пределы ВПП. Однако борт смог самостоятельно освободить полосу, отметили источники.

Экипаж, самолет и сама полоса не пострадали, а взлет-посадки других самолетов не приостанавливались. В целом в городе в момент инцидента были хорошие погодные условия: тихий ветер, видимость более десяти километров, а полоса была сухой и чистой.

Утром 3 ноября в Ульяновске экстренно сел самолет авиакомпании Uzbekistan airways, летевший из Москвы в Ташкент. Экипаж воздушного судна решил совершить экстренную посадку из-за пассажирки на борту, которая почувствовала себя плохо.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту.

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