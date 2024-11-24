Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ОАЭ арестовали причастных к убийству раввина

МВД ОАЭ сообщило об аресте причастных к убийству раввина Цви Когана

close
соцсети

В МВД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявили, что сотрудники правоохранительных органов страны арестовали причастных к убийству раввина Цви Когана, имевшего гражданство Израиля и Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правоохранительные органы ОАЭ в рекордный срок арестовали причастных к убийству гражданина Молдавии. ОАЭ не приемлют тех, кто позволяет себе покушаться на общественную безопасность», — сказали в ведомстве.

24 ноября появилась информация о том, что в Объединенных Арабских Эмиратах было обнаружено тело Когана. По данным израильского издания Ynet, автомобиль мужчины с признаками борьбы нашли примерно в 150 километрах от Абу-Даби. Сообщалось, что за нападением на раввина стоит Иран, а непосредственные исполнители – граждане Узбекистана, которые скрылись в Турции.

Накануне канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила об исчезновении Когана. Известно, что он перестал выходить на связь 21 ноября.

Коган занимал должность помощника главного раввина ОАЭ и представлял религиозное движение Хабад.

Ранее в Тель-Авиве ликвидировали стрелявших в мирных жителей террористов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами