В ОАЭ арестовали причастных к убийству раввина

В МВД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявили, что сотрудники правоохранительных органов страны арестовали причастных к убийству раввина Цви Когана, имевшего гражданство Израиля и Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правоохранительные органы ОАЭ в рекордный срок арестовали причастных к убийству гражданина Молдавии. ОАЭ не приемлют тех, кто позволяет себе покушаться на общественную безопасность», — сказали в ведомстве.

24 ноября появилась информация о том, что в Объединенных Арабских Эмиратах было обнаружено тело Когана. По данным израильского издания Ynet, автомобиль мужчины с признаками борьбы нашли примерно в 150 километрах от Абу-Даби. Сообщалось, что за нападением на раввина стоит Иран, а непосредственные исполнители – граждане Узбекистана, которые скрылись в Турции.

Накануне канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила об исчезновении Когана. Известно, что он перестал выходить на связь 21 ноября.

Коган занимал должность помощника главного раввина ОАЭ и представлял религиозное движение Хабад.

Ранее в Тель-Авиве ликвидировали стрелявших в мирных жителей террористов.