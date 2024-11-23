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В ОАЭ пропал гражданин Израиля и представитель движения «Хабад»

В ОАЭ пропал гражданин Израиля и Молдовы Цви Коган

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Ariel Schalit/AP

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) пропал иудейский религиозный посланник из движения «Хабад», гражданин Израиля и Молдовы Цви Коган. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Как заявили в канцелярии, мужчина, проживающий в ОАЭ, считается пропавшим с полудня 21 ноября.

«С момента его исчезновения, на фоне информации о том, что речь идет о теракте, в стране начато масштабное расследование», — говорится в сообщении.

В канцелярии также отмеётили, что разведывательные и силовые структуры Израиля «непрерывно работают, беспокоясь о благополучии и безопасности» Когана.

Ранее Израиль обвинил спецслужбы Ирана в вербовке своих граждан в социальных сетях.

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