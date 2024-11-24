Молдавия поддерживает контакт с ОАЭ после убийства раввина

Министерство иностранных дел Молдавии продолжает поддерживать связь с властями Объединенных Арабских Эмиратов в связи с убийством раввина Цви Когана, который имел гражданство как Израиля, так и Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное письмо ведомства.

Согласно информации ведомства, Молдавия через свое посольство в Абу-Даби ведет постоянный диалог с местными властями для выяснения обстоятельств происшествия с Коганом.

«Наша дипломатическая миссия активно сотрудничает с местными органами власти и внимательно следит за ситуацией, оказывая необходимую помощь в рамках своих полномочий», — указано в заявлении молдавского МИД.

Отмечается, что Цви Коган занимал должность помощника главного раввина ОАЭ и представлял религиозное движение Хабад.

24 ноября появилась информация о том, что в Объединенных Арабских Эмиратах было обнаружено тело пропавшего израильского раввина. Согласно данным Ynet, машину Когана с признаками борьбы нашли примерно в 150 километрах от Абу-Даби. Сообщается, что за нападением на раввина стоит Иран, а непосредственные исполнители – граждане Узбекистана, которые скрылись в Турции.

Незадолго до этого канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщала об исчезновении Когана. Известно, что он перестал выходить на связь 21 ноября.

Ранее сообщалось, что главой созданного в Иране несколько лет назад отдела по борьбе с Израилем оказался агент Моссада.