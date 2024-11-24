Посол Мельник предрек Украине «самые сложные» восемь недель в истории

Оставшиеся восемь недель до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа «будут самыми сложными в истории Украины после 1991 года». Об этом в интервью «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) заявил украинский посол в Бразилии Андрей Мельник.

По его словам, Киев должен активно работать с Трампом в этот период, так как именно сейчас он вырабатывает подходы по Украине.

«Когда придет день инаугурации, боюсь, к тому времени уже будет принято решение, и тогда нам будет сложнее», — сказал дипломат.

Также он выразил мнение, что «хуже всего то», что какие-то решения будут навязаны Киеву «через нашу голову».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп представит свой план окончания украинского конфликта в январе.

15 ноября Трамп пообещал, что будет «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине. Политик неоднократно утверждал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.

Ранее посол Мельник напугал Европу «русскими перед Бранденбургскими воротами».