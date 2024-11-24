Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители Сочи сообщили о толчках в разных районах города

ЕДДС Сочи приняла звонок от женщины, сообщившей о подземном толчке

close
saiko3p/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Сочи сообщила о подземном толчке в микрорайоне Бытха, передает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

«С Бытхи было, слышали тоже, микрорайон Бытха, женщина прозвонила сказала, что… почувствовала какие-то толчки», — рассказали в ЕДДС.

Агентство отмечает, что горожане начали писать в местных пабликах о землетрясении вечером 24 ноября. Толчки также почувствовали в микрорайонах Макаренко и Мацеста. При этом в МЧС пока никто не обращался.

Глава сейсмологической станции в Сочи Елена Карпович говорила о том, что землетрясение магнитудой до четырех баллов для города в порядке вещей, а толчки могут быть связаны с ростом молодых гор Кавказа.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

17 ноября на японских островах Амами, которые относятся к префектуре Кагосима в южной части страны и известны как «Галапагосы Дальнего Востока», произошло землетрясение магнитудой 6,0. Очаг находился на глубине 10 км. Наибольшая сейсмическая интенсивность в три балла была зафиксирована в городе Амами. При ней в стенах зданий могут образовываться трещины, возможно падение дымовых труб.

Ранее отдыхавшая с дочерью Катя Лель пережила землетрясение в Египте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами