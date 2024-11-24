Жители Сочи сообщили о толчках в разных районах города

Жительница Сочи сообщила о подземном толчке в микрорайоне Бытха, передает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

«С Бытхи было, слышали тоже, микрорайон Бытха, женщина прозвонила сказала, что… почувствовала какие-то толчки», — рассказали в ЕДДС.

Агентство отмечает, что горожане начали писать в местных пабликах о землетрясении вечером 24 ноября. Толчки также почувствовали в микрорайонах Макаренко и Мацеста. При этом в МЧС пока никто не обращался.

Глава сейсмологической станции в Сочи Елена Карпович говорила о том, что землетрясение магнитудой до четырех баллов для города в порядке вещей, а толчки могут быть связаны с ростом молодых гор Кавказа.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

17 ноября на японских островах Амами, которые относятся к префектуре Кагосима в южной части страны и известны как «Галапагосы Дальнего Востока», произошло землетрясение магнитудой 6,0. Очаг находился на глубине 10 км. Наибольшая сейсмическая интенсивность в три балла была зафиксирована в городе Амами. При ней в стенах зданий могут образовываться трещины, возможно падение дымовых труб.

Ранее отдыхавшая с дочерью Катя Лель пережила землетрясение в Египте.