В Подмосковье во время прыжка с парашютом разбились инструктор и студент МГУ

В подмосковном городе Пущино инструктор по прыжкам с парашютом из клуба Skycenter разбился вместе со студентом МГУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, во время прыжка у них могли запутаться стропы. 49-летний инструктор получил ушиб грудной клетки, перелом ребер, открытый перелом левой голени и травму живота. А у 21-летнего студента, который прыгал вместе с ним, диагностировали перелом поясничного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки и закрытую травму живота. Оба были экстренно госпитализированы. Они находятся в тяжелом состоянии.

В августе сообщалось, что британец выжил после прыжка с нераскрывшимся парашютом. В результате падения мужчина сломал восемь ребер, позвоночник и повредил спинной мозг.

В апреле австралийка рассказала, что она выжила, упав с высоты 4,5 км после того, как у нее не раскрылся парашют.

Ранее на Урале парашютист запутался во время прыжка и разбился.