Британец выжил после прыжка с нераскрывшимся парашютом

Британец оказался в больнице после того, как его парашют не раскрылся во время прыжка, пишет Daily Star.

Как пишут СМИ, 31-летний Кирк Трейнор — опытный парашютист, за плечами которого почти 700 прыжков. Однако во время последнего у мужчины не до конца раскрылся парашют, и он упал на землю с огромной скоростью. В результате этого британец сломал восемь ребер, позвоночник и повредил спинной мозг.

Кирка доставили в больницу. Врачи сообщили, что у пациента парализованы нижние конечности, поэтому он вынужден передвигаться на инвалидной коляске.

«Самым серьезным повреждением для меня стала травма спинного мозга, которая привела к параличу нижних конечностей», — прокомментировал сам Трейнор.

Мужчине уже провели операцию на позвоночнике. Он надеется, что современные методы лечения помогут ему снова встать на ноги.

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