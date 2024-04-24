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Парашютистка выжила, упав с высоты 4,5 км

Independent: женщина выжила, упав с высоты 4,5 км из-за нераскрывшегося парашюта

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Shutterstock

Австралийка выжила, упав с высоты 4,5 км после того, как у нее не раскрылся парашют, пишет Independent.

Как рассказала Эмма Кэри, инцидент произошел, когда ей было 20 лет. Женщина решила совершить прыжок с парашютом над Альпами в Швейцарии, мечтая об этом несколько лет. Когда женщина прыгнула из самолета вместе с инструктором, купол парашюта не раскрылся. В итоге они упали на землю с высоты 4,5 км и чудом выжили, однако австралийку парализовало ниже пояса.

«Я помню падение, помню приземление, помню момент, когда поняла, что парализована», — вспоминает Эмма.

Несмотря на то, что ей сообщили, что она никогда больше не сможет ходить, чувствительность в ее ногах начала медленно возвращаться, и сегодня Эмма может передвигаться на них самостоятельно.

Ранее в сети появилось видео, как падающий самолет не разбился благодаря парашюту.

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