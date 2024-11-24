В Одессе люди застряли на аттракционе из-за перебоев с электричеством

В Одессе люди застряли на аттракционе из-за отключения света. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным издания, инцидент произошел в парке Шевченко.

На место инцидента выехали спасатели.

Других подробностей не сообщается.

Как отмечается, в Одессе на протяжении последних дней наблюдаются перебои со светом. По имеющейся информации, в некоторых домах электричества нет уже два с половиной дня. В других местах возобновили подачу света не более чем на три часа. В связи с этим на днях горожане даже перекрыли движение на одной из улиц.

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