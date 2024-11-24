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В Одессе люди застряли на аттракционе из-за перебоев с электричеством

В Одессе аттракцион с людьми застрял на большой высоте из-за блэкаута

В Одессе люди застряли на аттракционе из-за отключения света. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным издания, инцидент произошел в парке Шевченко.

На место инцидента выехали спасатели.

Других подробностей не сообщается.

Как отмечается, в Одессе на протяжении последних дней наблюдаются перебои со светом. По имеющейся информации, в некоторых домах электричества нет уже два с половиной дня. В других местах возобновили подачу света не более чем на три часа. В связи с этим на днях горожане даже перекрыли движение на одной из улиц.

В августе в немецкой федеральной земле Саксония более 30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения. ЧП произошло во время проведения рядом с озером Штремхаль ежегодного музыкального фестиваля Highfield. Сначала по неизвестным причинам там загорелась одна из кабинок, а затем огонь перекинулся на другую. Как рассказала представитель местной полиции, пострадали в том числе четверо полицейских.

У 5-летнего ребенка остановились сердце во время катания на аттракционах.

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