Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии более 30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения

Bild: свыше 30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения в Саксонии

close
100%
AP

В германской федеральной земле Саксония свыше 30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения. Об этом сообщила немецкая газета Bild, ссылаясь на правоохранителей.

ЧП произошло во время проведения ежегодного музыкального фестиваля Highfield. По информации издания, пожар на территории проведения фестиваля рядом с озером Штремхаль, находящемся неподалеку от города Лейпциг, начался около 21:13 (22:13 мск). Так, сначала по неизвестным причинам загорелась одна из кабинок, а затем огонь перекинулся на другую.

Как рассказала Bild представитель местной полиции, среди пострадавших есть четверо полицейских. По ее словам, предположительно все пострадавшие получили незначительные травмы.

По данным руководителя оперативного отдела Красного Креста Германии, два человека серьезно пострадали. Они все еще находятся в больнице.

Издание отмечает, что пожар уже потушен. Причина возгорания пока не установлена.

До этого сообщалось, что в Москве в игровой зоне в торговом центре на шоссе Энтузиастов на ребенка упал элемент конструкции аттракциона.

Ранее в Астане мужчина залез на колесо обозрения и пытался спрыгнуть с него.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами