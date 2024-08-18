В Германии более 30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения

В германской федеральной земле Саксония свыше 30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения. Об этом сообщила немецкая газета Bild, ссылаясь на правоохранителей.

ЧП произошло во время проведения ежегодного музыкального фестиваля Highfield. По информации издания, пожар на территории проведения фестиваля рядом с озером Штремхаль, находящемся неподалеку от города Лейпциг, начался около 21:13 (22:13 мск). Так, сначала по неизвестным причинам загорелась одна из кабинок, а затем огонь перекинулся на другую.

Как рассказала Bild представитель местной полиции, среди пострадавших есть четверо полицейских. По ее словам, предположительно все пострадавшие получили незначительные травмы.

По данным руководителя оперативного отдела Красного Креста Германии, два человека серьезно пострадали. Они все еще находятся в больнице.

Издание отмечает, что пожар уже потушен. Причина возгорания пока не установлена.

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