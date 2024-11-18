Россия на социальном саммите G20 выступила в поддержку традиционных ценностей

Российская делегация на социальном саммите Группы двадцати (G20) заявила о необходимости защиты традиционных ценностей. Об этом ТАСС рассказал глава Международной организации евразийского сотрудничества и шерпа России в «гражданской двадцатке» Дмитрий Стасюлис.

Он отметил, что РФ на международной арене всегда открыто защищает принципы равноправия, справедливости, права и свободы человека, в частности, важность сохранения традиционных ценностей, ценностей традиционной семьи.

Стасюлис подчеркнул, что во многих странах G20 эти важные вопросы все чаще остаются призывами на бумаге. При этом базовые нравственные ориентиры намерено размываются.

Российский представитель сообщил, что после его выступления многие делегаты из различных государств выразили поддержку позиции России.

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