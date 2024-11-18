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Россия на социальном саммите G20 выступила в поддержку традиционных ценностей

Представитель РФ на соцсаммите G20 выступил в поддержку традиционных ценностей

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Shutterstock

Российская делегация на социальном саммите Группы двадцати (G20) заявила о необходимости защиты традиционных ценностей. Об этом ТАСС рассказал глава Международной организации евразийского сотрудничества и шерпа России в «гражданской двадцатке» Дмитрий Стасюлис.

Он отметил, что РФ на международной арене всегда открыто защищает принципы равноправия, справедливости, права и свободы человека, в частности, важность сохранения традиционных ценностей, ценностей традиционной семьи.

Стасюлис подчеркнул, что во многих странах G20 эти важные вопросы все чаще остаются призывами на бумаге. При этом базовые нравственные ориентиры намерено размываются.

Российский представитель сообщил, что после его выступления многие делегаты из различных государств выразили поддержку позиции России.

13 ноября политолог Илья Ухов назвал Россию ковчегом для борцов за базовые человеческие ценности.

Ранее Госдума запретила пропаганду чайлдфри и усыновлять детей в страны, где можно менять пол.

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