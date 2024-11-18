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В России призвали запустить реестр блогеров, пропагандирующих традиционные ценности

Депутат Буцкая призвала создать реестр блогеров, говорящих о семейных ценностях

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Depositphotos

Депутат Государственной думы Татьяна Буцкая предложила запустить в России реестр блогеров, пропагандирующих традиционные и семейные ценности. Об этом сообщает URA.Ru в Telegram-канале.

По словам парламентария, в реестр можно также включить тех блогеров, которые ведут патриотическую повестку для российской молодежи. С соответствующим предложением Буцкая выступила на заседании рабочей группы по блогосфере.

До этого сообщалось, что в России с 1 ноября вступила в силу норма, обязывающая блогеров с аудиторией более 10 тыс. подписчиков предоставлять данные в Роскомнадзор. Это можно сделать через портал «Госуслуги» и сайт РНК. Пройти регистрацию могут как физические, так и юрлица и ИП.

После прохождения всех формальных процедур Роскомнадзор добавляет регистрируемый ресурс в специальный реестр.

3 ноября на портале «Госуслуги» запустили форму для регистрации каналов и пабликов с аудиторией более 10 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что блогеры из X и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) не смогли зарегистрироваться на «Госуслугах».

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