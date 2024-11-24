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Московский суд отказался снимать статус иноагента с блогера Качура

Московский городской суд решил не снимать статус иноагента с блогера Качура

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Shutterstock

Московский городской суд принял решение не снимать статус иноагента с блогера, экс-следователя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Кирилла Качура (признан в РФ иностранным агентом). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Соответствующая жалоба оставлена без удовлетворения, отмечается в материалах.

3 ноября 2023 года министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов Кирилла Качура. Отмечалось, что он занимался распространением ложной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях.

Позже сообщалось, что Качур находится под иностранным влиянием и получает финансовую поддержку и информационную помощь из-за рубежа. В частности, на счета фирмы, соучредителем которой является блогер, поступали средства из Швейцарии, США, Нидерландов и Великобритании.

20 ноября Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, который вводит обязательное требование о перечислении выплат иноагентам на специальный счет. Закон дополняется нормами о том, что иноагент обязан использовать специальный рублевый счет для получения причитающихся ему вознаграждений «в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации».

Ранее в Госдуме заявили, что могут расширить проект о спецсчетах для доходов иноагентов.

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