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Госдума в первом чтении приняла законопроект о перечислении выплат иноагентам на спецсчета

Госдума в первом чтении приняла проект о введении спецсчетов для иноагентов

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Depositphotos

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, который вводит обязательное требование о перечислении выплат иноагентам на специальный счет. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Закон дополняется нормами о том, что иноагент обязан использовать специальный рублевый счет для получения причитающихся ему вознаграждений «в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации».

19 ноября председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Василий Пискарев заявил, что Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов. Он уточнил, что за последние три года в реестр иноагентов включены 124 сотрудника антироссийских пропагандистских СМИ, 54 бывших российских деятеля культуры, льющих грязь на свою страну, 51 политический и 25 общественных деятелей, 25 блогеров.

15 ноября в в Госдуму внесли законопроект о зачислении доходов иноагентами на специально для этого созданный рублевый счет. Депутат Евгений Федоров и соавтор документа в беседе с Общественной Службой Новостей назвал эту меру справедливой и нужной, призвав также «углубить» закон об иноагентах, ведя списки тех, кто потенциально может получить такой статус.

Ранее Минюст внес в список иноагентов писательницу и журналиста.

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