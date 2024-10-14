Блогера Качура признали иноагентом за получение зарубежного финансирования

Блогера, бывшего следователя Кирилла Качура (признан в РФ иностранным агентом) внесли в реестр иностранных агентов из-за зарубежного финансирования. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает ТАСС.

В документах говорится, что Качур находится под иностранным влиянием и получает финансовую поддержку и информационную помощь из-за рубежа. В частности, на счета фирмы, соучредителем которой является блогер, поступали средства из Швейцарии, США, Нидерландов и Великобритании.

Кроме того, Качур многократно размещал на своих страницах в социальных сетях посты с критикой действий представителей российской власти.

3 ноября 2023 года министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов юриста, экс-следователя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Кирилла Качура. Он занимался распространением ложной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях.

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