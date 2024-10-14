Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Блогера Качура признали иноагентом за получение зарубежного финансирования

Блогер и экс-следователь Качур стал иноагентом за получение денег из-за рубежа

close
Shutterstock

Блогера, бывшего следователя Кирилла Качура (признан в РФ иностранным агентом) внесли в реестр иностранных агентов из-за зарубежного финансирования. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает ТАСС.

В документах говорится, что Качур находится под иностранным влиянием и получает финансовую поддержку и информационную помощь из-за рубежа. В частности, на счета фирмы, соучредителем которой является блогер, поступали средства из Швейцарии, США, Нидерландов и Великобритании.

Кроме того, Качур многократно размещал на своих страницах в социальных сетях посты с критикой действий представителей российской власти.

3 ноября 2023 года министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов юриста, экс-следователя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Кирилла Качура. Он занимался распространением ложной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях.

Ранее вдову Маслякова оштрафовали за показ старых выпусков с нынешними иноагентами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами