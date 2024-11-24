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В Курской области отменили ракетную опасность

Губернатор Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале об отмене ракетной опасности в регионе.

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», — написал губернатор в сообщении, опубликованном в 4:25 мск.

О действии ракетной опасности Смирнов объявлял в 01:45 мск. По информации губернатора, в Курской области системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили две украинские ракеты и 27 беспилотников.

В Курской области с 6 августа продолжаются боевые действия. Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников и обстрелам после начала специальной военной операции. 19 и 21 ноября Украина нанесла удары по российской территории ракетами дальнего действия ATACMS и Storm Shadow, предоставленными западными странами. В ответ Россия применила новую баллистическую ракету «Орешник», атаковав цели в Днепре.

Ранее в Липецкой области объявили красный уровень опасности из-за беспилотников.

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