В небе над Курской областью сбили две ракеты и почти 30 дронов

В небе над Курской областью сбили две ракеты и 27 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Две украинские ракеты и 27 БПЛА сбиты в небе Курской области», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:45 по московскому времени.

Атаку Вооруженных сил Украины отражают российские подразделения противовоздушной обороны, уточнил Смирнов и поблагодарил бойцов ВС России.

Губернатор призвал жителей региона не приближаться к обломкам. В 1:26 он предупреждал население о ракетной опасности.

Президент России Владимир Путин заявлял, что 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow были атакованы военные объекты в Брянской и Курской областях. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны рассказали об ударах по подразделениям ВСУ в Курской области.