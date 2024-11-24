В Липецкой области объявлен красный уровень опасности из-за БПЛА

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал в своем Telegram-канале о красном уровне опасности из-за угрозы атаки беспилотников.

Чиновник призвал жителей Липецка и Липецкого муниципального района оставаться дома и не подходить к окнам, а тем, кто оказался на улице, посоветовал укрыться с ближайшем подземном переходе, здании или паркинге. Оставаться в безопасном месте нужно до отбоя сигнала об угрозе атаки дронов.

Прошлым вечером Артамонов дважды объявлял о желтом уровне воздушной опасности в области. Это означает, что у границ региона замечены дроны и все службы приводятся в состояние максимальной готовности. На деятельности жителей области этот режим никак не сказывается. Накануне вечером губернаторы Вячеслав Гладков и Алексей Смирнов сообщили о ракетной опасности в Белгородской и Курской областях и призвали местных жителей найти укрытие. Смирнов позднее написал о работе системы противовоздушной обороны.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.