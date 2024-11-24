Беспилотники заметили возле здания посольства Израиля в Иордании

Возле здания посольства Израиля в Аммане — столице Иордании — заметили беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

В настоящее время силовики блокируют улицы, прилегающие к посольству.

Издание The Times of Israel отмечало, что у посольства произошла стрельба. Полицейские призвали местных жителей оставаться в своих домах, пока сотрудники службы безопасности ищут виновников стрельбы. О пострадавших не сообщается.

В октябре агентство Bloomberg сообщило, что исламистские группировки начали усиливать свое влияние на Ближнем Востоке на фоне эскалации конфликта. В частности, в столице Иордании зафиксировали рост поддержки палестинского движения ХАМАС и ливанского движения «Хезболла». В городе проходят митинги, во время которых сотни мужчин, женщин и детей восхваляют командиров ХАМАС и других боевиков. Такая картина стала почти повседневным явлением, подчеркивает агентство.

Ранее в Иордании заявили о риске начала региональной войны из-за Израиля.