У посольства Израиля в столице Иордании произошла стрельба

В Аммане — столице Иордании — около посольства Израиля произошла стрельба, полиция оцепила территорию. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Полиция и машины скорой помощи поспешили в район Рабиа, где расположено посольство, после того, как были слышны выстрелы», — пишет издание со ссылкой на очевидцев.

Полиция призвала местных жителей оставаться в своих домах, пока сотрудники службы безопасности ищут виновников стрельбы. О пострадавших не сообщается.

Район возле охраняемого посольства является местом частых демонстраций против Израиля, отмечает издание.

В октябре агентство Bloomberg сообщило, что исламистские группировки начали усиливать свое влияние на Ближнем Востоке на фоне эскалации конфликта. В частности, в столице Иордании зафиксировали рост поддержки палестинского движения ХАМАС и ливанского движения «Хезболла». В городе проходят митинги, во время которых сотни мужчин, женщин и детей восхваляют командиров ХАМАС и других боевиков. Такая картина стала почти повседневным явлением, подчеркивает агентство.

Ранее в Иордании заявили о риске начала региональной войны из-за Израиля.