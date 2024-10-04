Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Исламисты на фоне конфликта на Ближнем Востоке усиливают влияние

Исламисты используют эскалацию на Ближнем Востоке для усиления своего влияния

close
Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Исламистские группировки на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке усиливают свое влияние. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В столице Иордании Аммане растет поддержка ХАМАС и «Хезболлы», а также политических групп, призывающих объединиться вокруг них. В городе проходят митинги, во время которых сотни мужчин, женщин и детей восхваляют командиров ХАМАС и других боевиков. Такая картина стала почти повседневным явлением, заявил Bloomberg.

В материале говорится, что такие правительства, как правительство короля Абдаллы II в Иордании, поддерживают тесные связи с США и Израилем, но все более активные слои населения поворачиваются к исламистским боевикам и к политикам, которые противостоят Израилю.

«Новое сознание укореняется и укрепляется по мере того, как этот конфликт затягивается», — сказал эксперт по воинствующему исламу Хасан Абу Хания.

По его мнению, новые рекруты и группы исламистов будут продолжать возникать и дальше.

Арабские государства рады видеть, как влияние Ирана в регионе ослабевает, но они не могут игнорировать гнев своего народа из-за того, что происходит в секторе Газа и Ливане, заявили три источника Bloomberg, близкие к официальным лицам арабских стран.

Саудовская Аравия и ОАЭ обеспокоены тем, что исламисты воспользуются энтузиазмом в отношении палестинского дела и тяжелым экономическим положением в некоторых арабских государствах, чтобы разжечь протесты по образцу «арабской весны».

3 октября посол Ливана в России Шауки Бу Нассар заявил, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке может затянуться на годы.

Ранее армия Израиля заявила о ликвидации главы ячейки ХАМАС в Тулькарме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами