Исламисты на фоне конфликта на Ближнем Востоке усиливают влияние

Исламистские группировки на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке усиливают свое влияние. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В столице Иордании Аммане растет поддержка ХАМАС и «Хезболлы», а также политических групп, призывающих объединиться вокруг них. В городе проходят митинги, во время которых сотни мужчин, женщин и детей восхваляют командиров ХАМАС и других боевиков. Такая картина стала почти повседневным явлением, заявил Bloomberg.

В материале говорится, что такие правительства, как правительство короля Абдаллы II в Иордании, поддерживают тесные связи с США и Израилем, но все более активные слои населения поворачиваются к исламистским боевикам и к политикам, которые противостоят Израилю.

«Новое сознание укореняется и укрепляется по мере того, как этот конфликт затягивается», — сказал эксперт по воинствующему исламу Хасан Абу Хания.

По его мнению, новые рекруты и группы исламистов будут продолжать возникать и дальше.

Арабские государства рады видеть, как влияние Ирана в регионе ослабевает, но они не могут игнорировать гнев своего народа из-за того, что происходит в секторе Газа и Ливане, заявили три источника Bloomberg, близкие к официальным лицам арабских стран.

Саудовская Аравия и ОАЭ обеспокоены тем, что исламисты воспользуются энтузиазмом в отношении палестинского дела и тяжелым экономическим положением в некоторых арабских государствах, чтобы разжечь протесты по образцу «арабской весны».

3 октября посол Ливана в России Шауки Бу Нассар заявил, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке может затянуться на годы.

Ранее армия Израиля заявила о ликвидации главы ячейки ХАМАС в Тулькарме.