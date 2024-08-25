В Иордании предупредили об угрозе войны на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта между Израилем и ливанской «Хезболлой» может привести к серьезному военному противостоянию во всем регионе, считает представитель МИД Иордании Суфьян аль-Куда, передает The Guardian. По его словам, продолжение операции еврейского государства в секторе Газа и неспособность согласовать прекращение огня приближает региональную войну.

Как отметили в МИД Иордании, Израиль осуществляет агрессию в палестинском анклаве и не может договориться об остановке боевых действий, тем самым подвергая весь Ближний Восток опасности. Комментарии ведомства появились после того, как израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что атаки по объектам «Хезболлы» в Ливане, осуществленные в ночь на 25 августа, не являются «последним словом» в военной компании против группировки.

Истребители Израиля атаковали на территории Ливана объекты движения «Хезболла» в связи с подготовкой им ракетного удара по израильской территории. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении в стране режима ЧС на 48 часов. В ответ «Хезболла» заявила о запуске более 320 ракет по Израилю, назвав это «первоначальным ответом» на ликвидацию израильскими спецслужбами командира военного крыла организации Фуада Шокра.

Ранее в ЕС назвали критическим уровень опасности на Ближнем Востоке.