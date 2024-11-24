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В МИД заявили о намерениях России внедрять систему «Мир» в странах Азии

Руденко: Россия будет расширять внедрение системы «Мир» в странах Азии

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

Россия будет расширять сеть прямых рейсов и внедрение платежной системы «Мир» в странах Азии. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Уверены, что подключение партнеров к нашей платежной системе «Мир» сделало бы пребывание российских туристов за рубежом еще более комфортным», — подчеркнул Руденко.

Руденко также напомнил, в настоящее время российские авиакомпании осуществляют прямые рейсы во Вьетнам, Индонезию и Таиланд. Это способствует росту туристического потока из РФ в эти страны.

В ноябре представитель ЦБ Ирана Мостафа Гамари Вафа сообщил, что Россия и Иран завершили первый этап интеграции платежных систем «Мир» и «Шетаб».

15 сентября посол Ирана в России Казем Джалали сообщал, что платежная система «Мир» заработает в Иране примерно через полгода. В свою очередь, иранская национальная платежная система «Шетаб» будет функционировать на территории России.

Ранее Путин оценил работу платежной системы «Мир».

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