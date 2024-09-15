Стало известно, когда в Иране заработает карта «Мир»

Платежная система «Мир» заработает в Иране примерно через полгода. Об этом сообщил посол Ирана в России Казем Джалали, слова которого передает ТАСС.

«Сейчас мы пытаемся соединить платежные системы «Мир» и «Шетаб». «Шетаб» сейчас на тестовом уровне работает. Я считаю, что где-то через полгода платежная система «Мир» заработает еще и в Иране», — заявил он.

14 августа Джалали заявил, что платежная система «Шетаб» будет функционировать на территории России.

В июле сообщалось, что карты российской платежной системы «Мир» могут полноценно заменить карты Visa и Mastercard в Мьянме, работа которых была прекращена в стране из-за западных санкций в отношении нее. Об этом заявила министр туризма и гостиниц страны Тет Тет Кхайн. По ее словам, она видит такую «перспективу». Как заявила Тет Тет Кхайн, сейчас для владельцев карт Visa и Mastercard недоступна даже оплата визового сбора для поездки в Мьянму.

Ранее в аэропортах Дубая стали принимать рубли.